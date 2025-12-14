Vredesgesprekken Oekraïne-VS in Berlijn gaan maandag verder

BERLIJN (ANP/RTR) - De gesprekken in Berlijn tussen Oekraïense en Amerikaanse functionarissen over voorstellen voor een oplossing van de oorlog in Oekraïne zijn zondag na meer dan vijf uur afgerond en worden maandag hervat. "De gesprekken duurden meer dan vijf uur en zijn voor vandaag beëindigd met de afspraak om morgenochtend verder te gaan", zei Dmytro Lytvyn, adviseur van president Volodymyr Zelensky.

De Oekraïense en Amerikaanse delegatie spreken elkaar in Berlijn in een vergaderruimte van de kanselarij, met de veiligheidsadviseur van kanselier Friedrich Merz als gespreksleider.

Het is nog onduidelijk in welke vorm de beraadslagingen tussen de Amerikaanse vertegenwoordigers en de Oekraïners maandag worden voortgezet. Zelensky geeft pas commentaar als de gesprekken maandag zijn afgerond, aldus Lytvyn.