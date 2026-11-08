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Trump zegt UFC-baas als nieuwe woordvoerder Witte Huis te willen

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt op Truth Social dat hij de rol van nieuwe woordvoerder van het Witte Huis heeft aangeboden aan Dana White, baas van de Ultimate Fighting Championship (UFC), de belangrijkste bond voor mixed martial arts (MMA).
Trump omschrijft White in zijn bericht als "een gewelddadige vechter en krijger". Volgens de president zal Dana "een perssecretaris zijn zoals we nog nooit hebben gezien".
Of het om een serieus aanbod gaat, is onduidelijk. Een ingewijde zegt tegen CNN dat White het aanbod heeft afgeslagen. Trump sluit zijn bericht af met een smeekbede aan de UFC-baas: "Neem de baan alsjeblieft aan".
Het Witte Huis heeft sinds het vertrek van Katie Zacharia op 16 oktober geen woordvoerder meer. Zacharia trad terug nadat ze nog geen week eerder was begonnen. Haar positie was onder druk komen te staan toen discussie ontstond over de vraag of ze terecht de titel van advocaat had gebruikt.
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