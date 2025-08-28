Zeker drie doden bij massale Russische aanvallen op Kyiv

KYIV (ANP/AFP) - In de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker drie doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, aldus ambtenaren van de stad. Onder de doden was een veertienjarig kind.

Volgens burgemeester Vitali Klitsjko zijn vijf plekken in Kyiv onder vuur genomen. Een gebouw in een van de gebieden stortte in.

Rusland en Oekraïne zijn onder leiding van de Amerikaanse president Trump in gesprek over vrede, maar er wordt weinig vooruitgang geboekt.

Veiligheidsgaranties

Oekraïne wil veiligheidsgaranties van het Westen om mogelijke Russische aanvallen in de toekomst te voorkomen, maar Rusland wijst dat af.

Een Oekraïense delegatie overlegt vrijdag in New York met de Amerikaanse regering over de pogingen om vrede met Rusland te sluiten en over veiligheidsgaranties, zo kondigde president Volodymyr Zelensky woensdag aan.