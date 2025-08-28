Nederlandse producenten minder negatief in augustus

DEN HAAG (ANP) - Producenten in de Nederlandse industrie waren in augustus minder negatief dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Fabrikanten waren positiever over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze minder negatief over de voorraden gereed product en hun orderportefeuille.

De graadmeter voor het producentenvertrouwen verbeterde deze maand naar min 2,2, van min 4,9 in juli. Het producentenvertrouwen bleef daarmee onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 het hoogste niveau met een stand van 10,4. In april 2020, bij het begin van de coronacrisis, werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.

Het producentenvertrouwen was in bijna alle branches negatief. Fabrikanten in de papier- en grafische industrie waren het meest negatief, gevolgd door de branche transportmiddelen. Alleen de producenten in de overige industrie, waaronder reparatie en installatie van machines en de meubelindustrie, waren in augustus positief.