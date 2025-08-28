ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse producenten minder negatief in augustus

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 6:55
anp280825037 1
DEN HAAG (ANP) - Producenten in de Nederlandse industrie waren in augustus minder negatief dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Fabrikanten waren positiever over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze minder negatief over de voorraden gereed product en hun orderportefeuille.
De graadmeter voor het producentenvertrouwen verbeterde deze maand naar min 2,2, van min 4,9 in juli. Het producentenvertrouwen bleef daarmee onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 het hoogste niveau met een stand van 10,4. In april 2020, bij het begin van de coronacrisis, werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.
Het producentenvertrouwen was in bijna alle branches negatief. Fabrikanten in de papier- en grafische industrie waren het meest negatief, gevolgd door de branche transportmiddelen. Alleen de producenten in de overige industrie, waaronder reparatie en installatie van machines en de meubelindustrie, waren in augustus positief.
Vorig artikel

Zeker drie doden bij massale Russische aanvallen op Kyiv

Volgend artikel

Rusland en Noord-Korea bij militaire parade Beijing in september

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-27 090326

B&B Vol liefde: Daniël gedroeg zich als een puber op vakantie in Chersonissos

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt

ANP-534143554

Dit is de reden van het nieuwe kapsel van Carlos Alcaraz: "Het ziet er niet uit"

ANP-465396432

Echtgenote van zieke Bruce Willis: hij weet niet meer dat ik zijn vrouw ben

ANP-490702118

Deze 5 veelgehoorde tips maken je slaapproblemen alleen maar erger

anp270825140 1

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa