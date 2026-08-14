Zeker vijftig trekkers op A2 richting Utrecht

EMPEL (ANP) - Zeker vijftig trekkers rijden vrijdagmiddag op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht, net boven Den Bosch waar een grote boerenactie was. Dat ziet een ANP-fotograaf die tussen de voertuigen rijdt. De politie is ook aanwezig.

De organisatie van de boerenactie riep juist op de snelweg te mijden, nadat in de ochtend twee mensen omkwamen in een file die ontstond door boeren op de snelweg A59. Een deel van de trekkergroep is donderdagmiddag bij Empel ook weer afgeslagen naar die snelweg.