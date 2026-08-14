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Dodental na zware regenval in Japan loopt op

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 14:18
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CHIBA (ANP/RTR) - Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot acht, melden de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen.
De nationale meteorologische dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 millimeter regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De weerdienst heeft gewaarschuwd dat er mogelijk nog meer hoosbuien aankomen.
Delen van onder meer de steden Chiba en Oamishirasato zijn overstroomd. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied, ten oosten van Tokio. De autoriteiten waarschuwen ook voor aardverschuivingen.
Tienduizenden mensen zaten op enig punt zonder elektriciteit. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op het vliegveld Narita, omdat de treinen en de bussen niet meer reden en wegen onbegaanbaar zijn geworden.
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