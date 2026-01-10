Zeldzaam exemplaar eerste Supermancomic verkocht voor 15 miljoen

NEW YORK (ANP) - In New York is een zeldzaam exemplaar van een comic uit 1938 van Superman verkocht voor 15 miljoen dollar (zo'n 13 miljoen euro). Volgens Amerikaanse media is het een recordbedrag dat is neergeteld voor een oud stripboek. De strip, met als titel Action Comics No. 1, lag in 1938 in de winkel voor 10 dollarcent.

Volgens experts bestaan er nog zo'n honderd exemplaren van deze specifieke comic. In het boekje wordt uitgelegd hoe Superman is ontstaan en zich onder zijn alter ego, journalist Clark Kent, op aarde heeft gevestigd. Het boek gaat naar een anonieme bieder, meldt onlineveilinghuis ComicConnect.

Het oude record werd in november gevestigd. Toen ging het eerste exemplaar van de reguliere reeks Superman onder de hamer voor ruim 9 miljoen dollar. Het boekje dat nu is geveild, was ooit in het bezit van acteur Nicolas Cage.