Zelensky: aanvalsstop raffinaderijen mogelijk als Rusland inbindt

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft benadrukt dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eist. Rusland moet dan wel stoppen met het bestoken van de Oekraïense energievoorziening, schrijft hij op X.

"Het is mogelijk om de aanvallen op energie-infrastructuur al vandaag te stoppen, maar Poetin wil dat niet", schrijft de president. Die ergert zich publiekelijk aan de afspraak die Trump maakte met Poetin om diesel geleverd te krijgen.

Trump wil lagere brandstofprijzen in de VS in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land. Oekraïense aanvallen op de Russische brandstofsector helpen daar volgens Trump niet bij. Poetin zou hem juist wel tegemoetkomen.

Het gesteggel over de aanvallen op raffinaderijen en de dieseldeal zetten druk op de relatie tussen Trump en Zelensky. De Amerikaanse president verklaarde dit weekend dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt.