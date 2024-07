Zelensky belooft betere zorg voor oorlogsinvaliden

KYIV (ANP/DPA) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de oorlogsinvaliden in zijn land een betere verzorging in het vooruitzicht gesteld. Hij vertelde opdracht te hebben gegeven voor de bouw van een modern revalidatieziekenhuis.

"We moeten ons meer om de gewonden bekommeren, attenter zijn tegen hen die uit de Russische hel terugkeren", zei de regeringsleider zaterdag tijdens een voor het eerst in Oekraïne gehouden congres over oorlogsgeneeskunde. Eerder ging hij op bezoek bij gewonde militairen en bedankte hen en de artsen en het verplegend personeel voor hun strijd voor het overleven van Oekraïne.

Tienduizenden soldaten zijn door opgelopen letsel of psychische oorlogstrauma's op medische hulp aangewezen. Zelensky benadrukte tevens dat er in de buurt van de frontlinies stabiliseringscentra moeten komen voor militaire slachtoffers. Aan het ministerie van Defensie en de legerleiding de taak het medisch informatiesysteem te digitaliseren om gewonden en uit Russische gevangenschap terugkerende Oekraïners efficiënter van dienst te kunnen zijn.