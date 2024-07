Nadal weet nog niet of hij aantreedt in enkelspel op Spelen

PARIJS (ANP/AFP) - Rafael Nadal weet nog niet of hij zondag aantreedt in het enkelspel op de Olympische Spelen. Dat zei de Spaanse tennisser direct na zijn dubbelpartij met Carlos Alcaraz, die hij met 7-6 (4) 6-4 won.

De 38-jarige Nadal kampt met een pijnlijk bovenbeen. In de dubbel had hij daarom tape om zijn dijbeen. Tijdens zijn persconferentie kon hij nog geen duidelijkheid geven over zondag: "Ik weet nog niet of ik kan spelen", zo zei hij. "Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Met mijn team zal ik alles gaan bespreken en daarna een beslissing nemen. Uiteindelijk wil ik een medaille mee naar huis nemen."

Over de wedstrijd met Alcaraz was hij tevreden. "Het is een onvergetelijke dag geweest, net als gisteren met de opening. Ik geniet van elk moment en wil de Spelen op de best mogelijke manier meemaken", aldus Nadal. Eerder zei Alcaraz al dat het een droom was om naast Nadal op de baan te staan.

Fucsovics

Speelt Nadal zondag wel, dan treft hij in de eerste ronde Marton Fucsovics uit Hongarije. Mogelijk wacht dan een tweede ronde tegen Novak Djokovic.

Alcaraz kwam zaterdag eerder op de dag al in actie in het enkelspel. Hij won met 6-3 6-1 van Hady Habib uit Libanon.