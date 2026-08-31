Zelensky: bezoek Witkoff en Kushner aan Kyiv op handen

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner te hebben bijgepraat over de situatie op het slagveld. Daar boekt Rusland volgens de Oekraïense leider slechts weinig terreinwinst, terwijl het voor die beperkte overwinningen wel een hoge prijs betaalt.

Kyiv en de VS kijken naar een geschikte datum waarop de Amerikaanse afgevaardigden naar Oekraïne kunnen afreizen. "Zo'n reis zou uiterst nuttig zijn om tot oplossingen voor vrede te komen", aldus Zelensky.

Hoewel al maanden wordt gesproken over een mogelijk bezoek, werd een geplande trip in augustus uitgesteld, naar verluidt vanwege de toegenomen Russische aanvallen op Oekraïne. Noch Witkoff, noch Kushner is in functie in Oekraïne geweest. Wel is Witkoff meermaals naar Moskou afgereisd voor overleg met president Vladimir Poetin. Mogelijk wordt een bezoek van de twee aan Kyiv gecombineerd met een bezoek aan Moskou, al heeft zowel de VS als Rusland die geruchten niet bevestigd.