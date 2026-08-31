ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NOC*NSF gaat reorganiseren en sluit gedwongen ontslagen niet uit

Sport
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 19:25
anp310826164 1
PAPENDAL (ANP) - NOC*NSF gaat reorganiseren. De sportkoepel ziet de kosten stijgen, mede door inflatie, en de inkomsten dalen. Zo lijkt de jaarlijkse afdracht van de Nederlandse Loterij te stagneren, onder andere door een verhoging van de kansspelbelasting. Ook de bijdrage vanuit het Rijk aan de sportkoepel en aangesloten sportbonden gaat volgens NOC*NSF flink omlaag.
Personeelskosten vormen voor NOC*NSF de belangrijkste uitgavenpost. De sportkoepel sluit gedwongen ontslagen niet uit. In totaal heeft NOC*NSF op dit moment omgerekend ruim 250 arbeidsplaatsen, deels in deeltijd. Hierbij zijn ook de diensten voor sportbonden en verenigingen, werkzaamheden voor de gehele sportsector en de uitzendingen van Nederlandse teams naar internationale sporttoernooien zoals de Olympische en Paralympische Spelen meegeteld.
NOC*NSF heeft alle medewerkers op de hoogte gesteld van de reorganisatieplannen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-547305120

"Zijn hart stopte gewoon met kloppen": Eddy (60) ligt al vier dagen in coma na aanval van tientallen hoornaars

64814526_m

Er komt noodweer aan vandaag: zware onweersbuien met plaatselijk kans op 70 mm regen

ANP-517696984

Deze populaire zoetstof is gelinkt aan hartaanvallen en infarcten

krat-bier-duitse-grens-header

Zoveel goedkoper is een krat bier net over de Duitse grens — en in 2027 wordt het verschil nóg groter

shutterstock_2714366261

Wat een psycholoog meteen doorziet door 3 gebaren die je maakt

181422428_m

Kan een dief ongemerkt geld van je pinpas halen? Zo zit het met contactloos zakkenrollen

Loading