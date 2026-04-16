KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky blijft aandringen op druk op Rusland. "Een nieuwe nacht heeft bewezen dat Rusland geen versoepeling van het mondiale beleid of opheffing van sancties verdient", verklaart hij na nieuwe fatale aanvallen.

Rusland heeft volgens Oekraïne in 24 uur 659 drones en 44 raketten afgevuurd. Het land meldt zeker zestien doden en honderd gewonden. Zelensky meldt op sociale media dat Rusland "wedt op oorlog" en dat alles eraan moet worden gedaan om levens te redden. "We moeten ook met volle kracht druk uitoefenen omwille van de vrede."

Hij schrijft dat "het belangrijk is om elke belofte van hulp aan Oekraïne op tijd na te komen". "Veel" van de aangekondigde toezeggingen zijn volgens hem nog niet uitgevoerd. Hij maakte deze week in Duitsland, Noorwegen en Italië nieuwe afspraken over de ondersteuning van de Oekraïense luchtverdediging. "We werken samen met Nederland aan extra leveringen", meldt Zelensky verder. Hij wordt donderdag in Middelburg verwacht.