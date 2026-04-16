Israëlische minister: Netanyahu zal Libanese president spreken

Samenleving
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 10:14
anp160426091 1
JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische minister Gila Gamliel meldt dat premier Benjamin Netanyahu een gesprek zal hebben met de Libanese president Joseph Aoun. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dat overleg eerder al aan, maar een officiële Libanese bron zei vervolgens dat Libanon daar niet van op de hoogte was.
Gamliel is minister van Wetenschap en zit ook in het Israëlische veiligheidskabinet dat woensdagavond bijeenkwam. Ze vertelde over het gesprek tussen Netanyahu en Aoun op de militaire radio.
Contact tussen Libanon en Israël is zeldzaam. Dinsdag spraken vertegenwoordigers van beide landen elkaar wel in Washington, maar daar werden nog geen concrete afspraken over vrede gemaakt.
Volgens Trump zal het gesprek tussen de leiders van Israël en Libanon donderdag plaatsvinden.
intro-1775113808

1st-time

239855215_m

147987196_m

us_debt_trend

254699561_m

