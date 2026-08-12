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Zelensky: dit jaar 745 vierkante kilometer heroverd op Rusland

Samenleving
door Redactie
woensdag, 12 augustus 2026 om 17:24
bijgewerkt om woensdag, 12 augustus 2026 om 18:09
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De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land dit jaar 745 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op Rusland. Het gaat volgens hem om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizja en Dnipropetrovsk.
Zelensky meldt op X dat in het zuidoosten van het land een offensieve operatie met precisie is uitgevoerd. Hierbij waren verschillende eenheden van de strijdkrachten betrokken. De president spreekt ook van "aanzienlijke verliezen voor het bezettingsleger". Hij heeft het over minstens 9550 doden en meer dan 6600 gewonden.
De president schrijft ook dat het "uitwisselingsfonds" is aangevuld. Daarmee bedoelt hij vermoedelijk de gevangenname van Russische militairen, die gebruikt kunnen worden om Oekraïense krijgsgevangenen tegen ruiling vrij te krijgen. Rusland en Oekraïne hebben gedurende de oorlog regelmatig gevangenen uitgewisseld.
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