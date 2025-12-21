ECONOMIE
Zelensky: gesprekken VS constructief, signalen Rusland negatief

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 14:16
anp211225068 1
KYIV (ANP) - De gesprekken met de VS over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne zijn constructief, maar de signalen vanuit Rusland blijven negatief, schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Hij verwijst naar de aanhoudende aanvallen langs de frontlinie en op de infrastructuur.
De afgelopen week heeft Rusland volgens Zelensky ongeveer 1300 aanvalsdrones, bijna 1200 geleide bommen en negen verschillende soorten raketten op Oekraïne afgevuurd. De regio Odesa en het zuiden van het land zijn daarbij bijzonder hard getroffen.
Bij de gesprekken in Miami zijn ook Europese vertegenwoordigers uitgenodigd. "We boeken snel vooruitgang", meldt Zelensky. "Deze onderhandelingen zijn constructief en dat is belangrijk. Veel hangt af van de vraag of Rusland de noodzaak voelt om de oorlog echt te beëindigen."
Zelensky schrijft ook dat hij heeft gesproken met de premier van Noorwegen, Jonas Gahr Støre. Hij bedankt hem en meldt dat Noorwegen het land zal bijstaan in de energievoorziening.
