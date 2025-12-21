ECONOMIE
Bedrijf achter Illy-koffie gaat volgend jaar produceren in de VS

Economie
door anp
zondag, 21 december 2025 om 14:20
anp211225070 1
TRIËST (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse koffiebrander Illycaffè, het bedrijf achter de koffie van Illy, start volgend jaar met de productie in de Verenigde Staten. Het bedrijf wil volgens topvrouw Cristina Scocchia profiteren van de groei in deze belangrijke markt.
Illycaffè heeft een partner gevonden waarmee het bedrijf vanaf begin 2026 tot 20 procent van wat het in de VS verkoopt, daar produceert. Dit helpt de koffiebrander flexibeler te zijn, makkelijker toegang te krijgen tot de logistieke keten en "te innoveren, omdat we dichter bij de eindconsument zullen zijn", zei Scocchia tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera.
De prijzen voor koffiebonen zijn in het afgelopen jaar gestegen door ernstige droogtes in Brazilië en forse importheffingen van de VS op Braziliaanse goederen. Vorige maand schrapte de Amerikaanse president Donald Trump de heffingen van 40 procent op Braziliaanse voedingsproducten, waaronder koffie.
