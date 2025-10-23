ECONOMIE
Zelensky houdt hoop op gebruik Russische tegoeden voor lening EU

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 17:28
anp231025186 1
BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky houdt hoop dat de EU bevroren Russische tegoeden zal gebruiken voor een lening, zei hij na afloop van een bijeenkomst met EU-leiders. De EU-leiders praten later donderdag verder over de lening.
"Ik hoop dat ze op de een of andere manier een politieke beslissing zullen nemen, een positieve beslissing om Oekraïne met geld te helpen", zei de Oekraïense president. Voorzitter van de EU-leiders António Costa heeft eerder toegezegd dat het land zal worden voorzien in de financiële behoeften in 2026 en 2027.
Of dat gebeurt via de bevroren Russische tegoeden, is nog maar de vraag. België, waar de tegoeden vaststaan, verzet zich fel. Desondanks hebben meerdere EU-bronnen laten weten dat de lidstaten geen plan B zien als het aankomt op het financieren van Oekraïne.
"Wij hebben het geld nodig, het liefst al vanaf het begin van volgend jaar", zei Zelensky. "Het zou fijn zijn, maar het is niet aan ons."
