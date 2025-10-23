ECONOMIE
Baanrenster Van de Wouw op WK snel in kwalificaties sprint

Sport
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 17:26
SANTIAGO (ANP) - Hetty van de Wouw heeft zich bij de WK baanwielrennen in Chili rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde van het sprinttoernooi. De 27-jarige Brabantse was in de kwalificaties over 200 meter goed voor de tweede tijd: 10,339. De snelste vier vrouwen mogen de eerste ronde overslaan.
De Duitse Lea Sophie Friedrich was de snelste: 10,331. Steffie van der Peet liet de vijftiende tijd (10,644) noteren en start in de eerste ronde.
Van de Wouw pakte vorig jaar op de WK in het Deense Ballerup het zilver op de sprint achter de Britse Emma Finucane.
Van de Wouw en Van der Peet veroverden woensdag samen met Kim Kalee al de wereldtitel op de teamsprint.
