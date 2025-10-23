ECONOMIE
Basketbalcoach en guard uit NBA gearresteerd wegens gokpraktijken

Sport
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 17:29
anp231025187 1
MIAMI (ANP/RTR) - Trainer Chauncey Billups van de basketballers van Portland Trail Blazers en guard Terry Rozier van Miami Heat zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van illegale gokpraktijken.
Billups, voormalige sterspeler van Detroit Pistons, zou betrokken zijn geweest bij gemanipuleerde pokertoernooien van de georganiseerde misdaad. Rozier heeft volgens FBI-directeur Kash Patel vertrouwelijke informatie gelekt naar deelnemers aan gokweddenschappen.
Billups nam in 2014 afscheid van de NBA als speler en is sinds 2021 hoofdcoach van de Trail Blazers. De 31-jarige Rozier scoorde sinds 2015 gemiddeld 13,9 punten per wedstrijd voor drie clubs in de NBA.
Levenslang geschorst
Basketballer Jontay Porter van de Toronto Raptors werd vorig jaar levenslang geschorst vanwege zijn rol in een gokschandaal. Hij zou hebben gegokt op wedstrijden die hij zelf kon beïnvloeden.
Basketballers van de NBA mogen niet gokken op wedstrijden in hun competitie. Voormalige topbasketballer Gilbert Arenas werd in juli gearresteerd op beschuldiging van het organiseren van illegale pokerspellen in zijn landhuis in Los Angeles.
