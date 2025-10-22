Artiesten verliezen zaak over streaminginkomsten van Universal

AMSTERDAM (ANP) - Henk Westbroek, Arriën Molema en Marinus de Goederen krijgen geen hogere vergoeding van platenlabel Universal. De rechtbank Amsterdam oordeelde woensdag dat de platenmaatschappij geen hogere vergoeding hoeft te betalen voor streams en downloads van de drie artiesten.

De drie artiesten, gesteund door de Kunstenbond en BAM! Popauteurs, eisten een verhoging naar 50 procent en een schadevergoeding omdat Universal in het verleden te lage royalty's zou hebben berekend. Volgens de rechtbank is het niet vast komen te staan dat Universal te lage royalty's heeft betaald. De rechtbank ziet ook geen aanleiding om de royaltybepalingen in de contracten ongeldig te verklaren of te wijzigen.

De rechtbank zei geen uitspraak te doen over hoe platenmaatschappijen in het algemeen omgaan met de vergoeding voor artiesten van inkomsten uit streaming, maar beperkte zich in het oordeel tot de individuele zaken en contracten. Omdat de afspraken die de artiesten met Universal maakten onderling verschillen en zij deels andere eisen hadden, deed de rechtbank afzonderlijk uitspraak in de drie zaken.