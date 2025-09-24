Zelensky: internationale gemeenschap kan niets doen aan oorlogen

NEW YORK (ANP) - Internationale organisaties inclusief de Verenigde Naties kunnen weinig doen om landen te helpen die in oorlog zijn. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens het grote debat van de Algemene Vergadering in New York. "De enige veiligheidsgaranties zijn vrienden en wapens." Hij riep onder meer op om regels te maken voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in wapens.

"U weet heel goed dat internationaal recht niet goed werkt zonder machtige vrienden die daar werkelijk voor willen opstaan. En zelfs dat lukt niet zonder wapens", zei Zelensky.

Volgens de president kan geen enkele internationale organisatie iets doen aan oorlogen zoals die in Oekraïne. "Zo zwak zijn deze instituties geworden." Het blijft volgens hem bij verklaringen. Niet alleen als het gaat om Oekraïne, maar ook over "Soedan, Somalië of Palestina". Intussen dreigt de inzet van wapens en drones ook op plekken waar geen oorlog woedt de dienst uit te maken. Hij verwees daarbij onder meer naar de recente verstoringen van het vliegverkeer door drones in Europa en de moord op de Amerikaanse opiniemaker Charlie Kirk in de VS.

'Zones des doods'

De strijd in zijn land heeft volgens Zelensky geleid tot de "meest destructieve wapenwedloop in de geschiedenis van de mensheid". Er zijn al "zones des doods" ontstaan die vroeger alleen met kernwapens geassocieerd werden. Nu volledig door het grote aantal zeer dodelijke drones dat daar wordt ingezet.

De drones zullen volgens Zelensky de komende jaren alleen maar dodelijker worden als kunstmatige intelligentie een grotere rol gaat spelen. "We hebben nu wereldwijde regels nodig voor het gebruik van AI in wapens, en dit is net zo noodzakelijk als de preventie van de verspreiding van kernwapens."