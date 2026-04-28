Zelensky kritisch op Israël over graan uit bezet gebied

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft kritiek geuit op Israël omdat daar een schip zou zijn aangekomen met graan uit een bezet deel van Oekraïne. De handel in door "Rusland gestolen graan" kan volgens hem niet "legitiem" zijn.

Oekraïne bereidt sancties voor tegen degenen die ervan proberen te profiteren, aldus de president op X. Hij meldt dat een schip met "gestolen" graan is aangekomen in een Israëlische haven. Zelensky stelt dat het niet zo kan zijn dat de Israëlische autoriteiten niet weten welke schepen de havens van het land binnenkomen en met welke lading.

De Oekraïense buitenlandminister Andri Sybiha zei maandag dat de Israëlische ambassadeur was ontboden, om wat hij omschreef als Israëlische passiviteit bij het toestaan van graanleveringen uit door Rusland bezette delen van Oekraïne. Israël ontkent de beschuldigingen en zegt dat Oekraïne geen bewijs heeft gedeeld dat het graan gestolen is.