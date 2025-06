Zelensky: maak einde aan Europese onderdelen in Russische wapens

DEN HAAG (ANP) - Er moet direct een einde komen aan Europese onderdelen in Russische wapens, zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "Dit moét stoppen, dat is cruciaal." Hij deed zijn hartenkreet tegenover NAVO-baas Mark Rutte, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en honderden industrieleiders uit alle NAVO-lidstaten.

Volgens Zelensky worden in alle Russische raketten en vele drones of pantservoertuigen chips of andere onderdelen van Europese makelij teruggevonden. "Ieder component verlengt de oorlog", waarschuwt Zelensky. "Het is een misdaad tegen de vrede, die ons aller manier van leven raakt."