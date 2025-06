OM eist 3,5 jaar cel tegen ex-politieagent voor lekken informatie

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 3,5 jaar geëist tegen een voormalig politieagent voor het lekken van informatie uit politiesystemen. De Alkmaarder Fouad el A. (36) werkte als hondenbegeleider bij de politie in Amsterdam en zou via zijn broer Anouar el A. (27) ruim anderhalf jaar lang politiegegevens hebben verkocht aan criminelen. Naast de celstraf eiste de officier een beroepsverbod van acht jaar.

De ex-agent bekende dinsdag in de rechtbank in Amsterdam dat hij tegen betaling informatie over criminelen opzocht met verschillende accounts van zijn directe collega's. Hij zocht op verzoek van zijn broer bijvoorbeeld op kentekens en namen van mensen die wilden weten of ze bij de politie op de radar staan.

Huilend bekende de ex-agent in de rechtszaal dat hij zich onder druk gezet voelde. "Na mijn dienst werd ik klemgereden bij Alkmaar en vroegen mannen me of ik ging meewerken of niet, anders zouden ze mijn kinderen ontvoeren", zei de verdachte. "Ik wist dat het fout was", vervolgde hij. "Ik heb het heel lang afgehouden, maar op een gegeven moment gebeurde het."

Doorgeefluik

Haarlemmer Anouar wordt naast omkoping van zijn broer ook verdacht van handel in drugs en medicijnen en witwassen. Tegen hem is een celstraf van acht jaar geëist.

De jongere broer noemde het "extreem stom" om als doorgeefluik te fungeren tussen zijn criminele contacten en zijn broer. "In het begin was het stoer en kreeg ik aanzien. Ik vroeg eerst alleen informatie voor mijn vrienden. Maar het ging als een lopend vuurtje. Ik had het niet meer in de hand en kreeg steeds meer verzoeken van mensen die ik niet kende. Het werd grimmiger en duister. Dan dreigden ze mijn broer zelf te zullen benaderen."