Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky meldt achttien burgerdoden bij aanval op hulpinstelling

Samenleving
door anp
anp021126133 1
Volg ons op Google Nieuws
KYIV (ANP) - Bij aanvallen op de Oekraïense plaats Komysjoevacha, niet ver van de stad Zaporizja, zijn zeker achttien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Onder meer een school die werd gebruikt voor humanitaire doeleinden werd volgens Zelensky aangevallen. Vijf mensen zijn daar gewond geraakt.
Volgens het staatshoofd werd onder meer een zogenoemde double tap-aanval uitgevoerd: na een eerste aanval opnieuw toeslaan om op die manier zoveel mogelijk slachtoffers te maken, bijvoorbeeld onder hulpdiensten. Dergelijke aanvallen worden breed gezien als oorlogsmisdaad.
Zelensky schrijft dat Rusland moet hebben geweten dat de mensen in het pand daar waren voor humanitaire hulp. Volgens Zelensky is dat eens te meer bewijs dat het Kremlin niet uit is op het beëindigen van de strijd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Jonge moeder met nul afval boodschappentas hand in hand met haar kind en duwtroller bij het lopen in de stad straat

Zoveel kinderbijslag krijgen een Belg, een Duitser en jij per kwartaal

generated-image (1)

Onderzoekers: eet van de kiwi ook de schil. Maar was hem wel goed

generated-image (2)

In Amerika het dubbele verdienen? Bij deze drie beroepen verschilt het loon flink

AA2bBPu7

Plaque in je slagaders verdwijnt niet, maar kan wel stabieler worden: zo verklein je de kans op een hartinfarct

Een logistiek medewerker met een tablet loopt tussen hoge stellingen met pallets in een distributiecentrum.

1,2 miljoen loonstroken verraden het: in deze 10 banen stijgt het salaris het snelst

darter van barneveld maakt comeback

Het 34ste WK darts hangt aan een zijden draadje, Barney ziet veel gelijkenissen met Marco van Basten

Loading