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Regering-Trump stapt naar hof om stembiljetten Californië

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering heeft het Hooggerechtshof verzocht de staat Californië tijdelijk te verbieden om de stembiljetten van 20.000 geregistreerde kiezers in die staat mee te tellen bij de komende Congresverkiezingen, de zogeheten midterms. Een federale rechter in San Francisco zette afgelopen week al een streep door de poging van de regering-Trump om de stemmen niet mee te tellen totdat geverifieerd is dat het gaat om Amerikaanse burgers.
De pogingen van het Witte Huis kunnen worden gezien in een bredere aanval van president Donald Trump op het vermeende niet-burgerschap van een deel van het electoraat. In de VS ligt het organiseren van verkiezingen grotendeels bij staten.
De regering-Trump heeft echter herhaaldelijk geprobeerd de burgerschapsstatus van sommigen met een stembiljet te betwijfelen en legde onder meer lijsten aan met personen die geen Amerikaans staatsburger zouden zijn. Onder meer in Californië, Washington en Nevada werden die beweringen aangevochten.
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