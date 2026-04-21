ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky meldt dat Droezjba-pijpleiding is gerepareerd

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 17:08
KYIV (ANP) - De Droezjba-pijpleiding die Russische olie naar Oost-Europa vervoert, is gerepareerd en kan weer in gebruik worden genomen. Dat meldde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een bericht op X.
"Hoewel niemand op dit moment kan garanderen dat Rusland geen nieuwe aanvallen op de pijpleidinginfrastructuur zal uitvoeren, hebben onze specialisten gezorgd voor de basisvoorwaarden om de werking van het pijpleidingsysteem en de apparatuur te herstellen", schreef Zelensky.
Oekraïne zegt dat de Droezjba-pijpleiding schade had opgelopen door een Russische aanval. Na de aanval volgde een diplomatieke ruzie met buurland Hongarije. Die EU-lidstaat ontvangt olie via de pijpleiding en verweet Oekraïne weinig haast te maken met het herstelwerk.
De Hongaarse premier Viktor Orbán blokkeerde vervolgens een EU-lening van tientallen miljarden voor Oekraïne. Inmiddels is de politieke situatie veranderd. Orbán leed deze maand een zware verkiezingsnederlaag.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading