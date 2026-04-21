Twaalf blusvoertuigen uitgerukt voor grote natuurbrand in Otterlo

OTTERLO (ANP) - In het Gelderse Otterlo heeft op dinsdag een grote natuurbrand gewoed, meldt de gemeente. Die brand was op de heide bij de Planken Wambuisweg tussen Ede en Otterlo. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt rond 17.00 uur dat de brand uit is.

Voor het blussen van de brand zijn twaalf blusvoertuigen uitgerukt. Er volgt nader onderzoek naar het ontstaan van de brand, aldus de gemeente.

Volgens de veiligheidsregio heeft de brand gewoed op een gebied tussen de 2 en 3 hectare. De brandweervoertuigen zouden rond 17.10 uur weer zijn vertrokken. Personeel van de marechaussee houdt het gebied nog in de gaten, omdat het een militair oefenterrein is.

De woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat er mensen gewond zijn geraakt bij de brand.