Zelensky meldt doden door grote Russische aanval op Oekraïne

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw het doelwit geworden van een grote Russische aanval, meldt president Volodymyr Zelensky. Er zijn volgens hem zeker twee doden en ongeveer twintig gewonden gevallen. Hij roept op tot sancties tegen Rusland en meer hulp voor de verdediging van zijn land.

De president bericht via sociale media dat Rusland 597 drones en 26 raketten had ingezet. Het overgrote deel is volgens hem neergehaald. In het bericht van Zelensky staat dat woongebouwen zijn getroffen. De doden vielen in Tsjernivtsi, in het zuidwesten van Oekraïne.

De Oekraïense luchtmacht meldt het neerhalen van 319 drones en 25 raketten. Daarnaast zouden één raket en ongeveer twintig drones "vijf locaties" hebben getroffen. Verdere details werden niet gegeven. Eerder werd al duidelijk dat het westen van het land, ver van het front, was aangevallen. Zo is er schade en brand ontstaan in de relatief veilige regio Lviv.