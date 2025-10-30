President Libanon wil dat leger ingrijpt bij Israëlische inval

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun heeft de krijgsmacht opdracht gegeven in te grijpen bij Israëlische invallen in het zuiden van zijn land. Eerder op de dag kwam daar iemand om het leven tijdens een inval in grensplaats Blida.

Libanese staatsmedia berichten dat Israëlische troepen daar een lokaal overheidsgebouw binnenvielen. Er zou een medewerker zijn gedood die er de nacht doorbracht.

Israël heeft Libanon de afgelopen tijd herhaaldelijk bestookt en aangegeven dat het posities van het pro-Iraanse Hezbollah aanvalt. Die zwaarbewapende beweging vocht eerder een gewapend conflict uit met Israël.

111 burgers gedood

Een bestand in november vorig jaar moest een einde maken aan die strijd. Toch is de rust nog niet teruggekeerd. De mensenrechtentak van de VN stelde deze week dat Israëlische troepen 111 burgers in Libanon hebben gedood sinds het staakt-het-vuren van kracht werd.

Aoun heeft het leger nu opdracht gegeven "elke Israëlische inval in bevrijd zuidelijk gebied te confronteren".