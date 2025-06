DEN HAAG (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens een toespraak in de Tweede Kamer Nederland bedankt als "een van de grootste beschermers van het leven in de wereld". Hij dankte het Nederlandse parlement en het hele volk voor hun steun aan Oekraïne tijdens de oorlog met Rusland.

Zelensky is in Nederland voor de NAVO-top, maar werd op initiatief van GroenLinks-PvdA ook uitgenodigd om te spreken in de Tweede Kamer.