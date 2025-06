Schap verbiedt water te halen uit sloten rond Utrechtse Heuvelrug

HOUTEN (ANP) - Het is voorlopig verboden om water op te pompen of scheppen uit sloten en singels in delen van de gemeenten De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft daartoe besloten vanwege de droogte. Het oppompen van slootwater voor vee en brandbestrijding is nog wel toegestaan.

Het verbod treft vooral agrariërs die hun gewassen willen beregenen, legt hoogheemraad Bert de Groot uit. Ook gemeenten die sportvelden bewateren vanuit sloten en bewoners die water gebruiken voor hun (volks)tuin of vijver kunnen dit tijdelijk niet doen.

De betreffende hooggelegen gebieden zijn voor wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel. Om te voorkomen dat sloten verder droogvallen en de waterkwaliteit afneemt, is besloten het water in sloten en singels zo lang mogelijk vast te houden. Het verbod blijft van kracht tot het watersysteem voldoende is hersteld. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid regenval.

Waterschap Rijn en IJssel

Andere waterschappen nemen vergelijkbare maatregelen. Zo verbiedt Waterschap Rijn en IJssel vanaf woensdagmiddag water te halen uit rivieren, beken en sloten in de Achterhoek, Liemers en een stukje van de Veluwe en Overijssel. Ook hier is het verbod nodig omdat het heel droog is en het steeds meer moeite kost om de waterstanden op peil te houden. Door de ligging op hoge zandgronden is het gebied erg afhankelijk van regen.

Waterschap Rivierenland verbiedt vanaf woensdag oppervlaktewater te onttrekken uit het gebied langs de Maas tussen de Loonse Waard bij Balgoij en snelweg A73 bij Heumen. Opgeteld gaat het om ruim 2000 hectare in de gemeenten Wijchen en Heumen, waar water uit de sloot niet mag worden gebruikt voor industrie, landbouw of het besproeien van gazons of sportvelden.