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Zelensky: Oekraïne hervat aanvallen op Russische raffinaderijen

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP) - Oekraïne gaat weer Russische olieraffinaderijen bestoken, ondanks Amerikaanse druk om af te zien van dergelijke aanvallen. Dat zei president Volodymyr Zelensky in een interview met zakenkrant Financial Times.
Zelensky zei tegen de krant dat hij de aanvallen drie dagen heeft stilgelegd om tegemoet te komen aan de wensen van de regering-Trump. Toch zou Oekraïne daarna nog met extra Amerikaanse druk te maken hebben gekregen.
Volgens de president kregen zijn strijdkrachten niet de gebruikelijke Amerikaanse waarschuwingen voor Russische raketaanvallen. En er ontstonden problemen met satellietsysteem Starshield, dat Oekraïne gebruikt om militaire operaties uit te voeren.
Zelensky zei tegen de krant niet te geloven dat de Starshield-problemen door een storing kwamen. Hij vertelde ook dat zijn land van de VS te horen kreeg dat inlichtingen achtergehouden zouden worden als aanvallen op raffinaderijen niet zouden stoppen.
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