Zelensky ontmoet CIA-baas Ratcliffe in Ierland

SHANNON (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, John Ratcliffe, ontmoet. Volgens bronnen van persbureau Reuters werden de vliegtuigen van beide mannen bijgetankt terwijl zij met elkaar spraken.

Het is niet bekend wat Zelensky en Ratcliffe besproken hebben. De CIA-baas was eind vorige maand ook al op bezoek in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De krant Financial Times schreef daarna dat het de bedoeling was om Ratcliffe een grotere rol te laten spelen bij de onderhandelingen over een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Witte Huis ontkende dat.

Ratcliffe was zondag op bezoek in Caïro bij de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Zelensky reist naar de Verenigde Staten voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en heeft daar een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.