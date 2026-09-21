AI-aandelen stuwen Wall Street, Nasdaq stijgt naar nieuw record

NEW YORK (ANP) - Wall Street is de eerste handelsdag van de week met overtuigende winsten gesloten, waarbij de Nasdaq een nieuw record bereikte. Vooral aandelen van AI-bedrijven waren gewild bij beleggers, na de koersval in de sector vorige week door sombere uitspraken van AI-topbestuurders over de gevaren van de technologie. Beurshandelaren lieten zich maandag echter weer leiden door de groeivooruitzichten van de techsector. Ook een aanhoudende daling van de olieprijzen verminderde de vrees dat de energieprijzen de inflatie verder zullen aanjagen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 52.048,83 punten, terwijl de breder samengestelde S&P 500-index 1,5 procent steeg tot 7764,70 punten. Techgraadmeter Nasdaq klom 2,3 procent tot 27.122,09 punten, de hoogste slotstand ooit.

De Dow ging afgelopen week voor de derde week op rij omlaag en leed met een weekverlies van 1,7 procent het grootste verlies sinds maart. De Nasdaq won vorige week 0,7 procent, ondanks de zorgen om AI.