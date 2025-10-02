Zelensky roept op tot samenwerking voor dronemuur

KOPENHAGEN (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Europese leiders opgeroepen gecoördineerd samen te werken aan een effectieve dronemuur. Dat deed hij in een korte toespraak op een bijeenkomst van Europese leiders in Kopenhagen.

Zelensky benadrukte dat die dronemuur heel Europa moet beschermen en niet slechts één land. "Als de Russen het durven drones tegen Polen te lanceren of het luchtruim van Noord-Europese landen te schenden, kan dit overal gebeuren", waarschuwde hij.

Volgens hem zijn er in West-Europa en in het zuiden "snelle en effectieve reactie- en verdedigingstroepen nodig die weten hoe ze met drones moeten omgaan".

De Oekraïense president drong aan op snelle goedkeuring van het negentiende sanctiepakket van de EU tegen Rusland. Dat is "dringend nodig", zei hij. "Rusland heeft nog steeds de middelen om te blijven vechten, en dat is niet goed." De EU-regeringsleiders hebben over dat nieuwe pakket aan sancties nog geen overeenstemming.