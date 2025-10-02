ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zaterdag zware windstoten door restanten orkaan Humberto

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 13:35
anp021025133 1
HOUTEN (ANP) - Het gaat zaterdag stevig waaien vanwege de restanten van orkaan Humberto. In de ochtend verwacht Weeronline windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur. Het kan dan ook flink gaan regenen. Tegen het einde van de middag en het begin van de avond volgt een nieuwe piek aan windstoten. Vooral in het noordwesten leidt dat tot zware windstoten van mogelijk 90 kilometer per uur.
Op zondag neemt de wind alweer af en verwacht het weerbureau in het binnenland rustig weer. Aan de kust waait het nog wel flink met af en toe windkracht 7. Regen en zon wisselen elkaar in het weekend af.
Humberto was eerder deze week boven de Atlantische Oceaan actief als orkaan van de derde categorie, met windsnelheden rond de 180 kilometer per uur. De storm koerst noordwaarts, waardoor het Verenigd Koninkrijk de meeste gevolgen ervaart, al is de orkaan zijn officiële status al kwijt.
loading

POPULAIR NIEUWS

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

generated-image (32)

Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

ANP-509279423 (1)

Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?

ANP-537729689

Hollywood in rep en roer vanwege Tilly Norwood: maak kennis met de eerste AI-actrice

Loading