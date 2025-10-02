Zaterdag zware windstoten door restanten orkaan Humberto

HOUTEN (ANP) - Het gaat zaterdag stevig waaien vanwege de restanten van orkaan Humberto. In de ochtend verwacht Weeronline windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur. Het kan dan ook flink gaan regenen. Tegen het einde van de middag en het begin van de avond volgt een nieuwe piek aan windstoten. Vooral in het noordwesten leidt dat tot zware windstoten van mogelijk 90 kilometer per uur.

Op zondag neemt de wind alweer af en verwacht het weerbureau in het binnenland rustig weer. Aan de kust waait het nog wel flink met af en toe windkracht 7. Regen en zon wisselen elkaar in het weekend af.

Humberto was eerder deze week boven de Atlantische Oceaan actief als orkaan van de derde categorie, met windsnelheden rond de 180 kilometer per uur. De storm koerst noordwaarts, waardoor het Verenigd Koninkrijk de meeste gevolgen ervaart, al is de orkaan zijn officiële status al kwijt.