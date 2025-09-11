Zelensky spreekt met Amerikaanse gezant over Patriots en drones

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in Kyiv een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezant Keith Kellogg. Ze spraken onder meer over de leveringen van Patriot-systemen door bondgenoten en over de gezamenlijke productie van drones, meldt Zelensky op X.

"We rekenen op een positieve reactie van de Verenigde Staten", schrijft de Oekraïense president. Volgens hem hadden ze ook een goede discussie over verdere sancties tegen de Russen. Zelensky zou met bijvoorbeeld handelstarieven de Russische president Vladimir Poetin willen bewegen om in te stemmen met een ontmoeting met hem en de Amerikaanse president Donald Trump.

Zelensky heeft ook zijn condoleances overgebracht voor de dood van de Amerikaanse conservatieve activist Charlie Kirk, die woensdag werd doodgeschoten in Utah. Andersom dankte hij Trump juist voor diens condoleances na de moord op de Oekraïense Iryna Zaroetska. Zij was als vluchteling naar North Carolina gekomen en werd daar vorige maand doodgestoken.