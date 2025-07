Zelensky spreekt met beoogde premier over beleidsprioriteiten

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn beoogde nieuwe premier Joelia Svyrydenko gesproken over de prioriteiten voor het komende half jaar. Hij schrijft op X dat de focus de komende maanden moet komen te liggen op onder meer het opvoeren van de wapenproductie, de aanschaf van drones en het dereguleren van de economie.

Zelensky kondigde maandag aan dat hij Svyrydenko, nu nog vicepremier en minister van Economie, naar voren schuift als nieuwe premier. Die aanstelling maakt deel uit van een grotere herschikking van het kabinet. De huidige premier Denys Sjmyhal wordt waarschijnlijk minister van Defensie. Hij wordt daar de opvolger van Roestem Oemjerov, die weer genoemd wordt als ambassadeur in de Verenigde Staten.

Zelensky zei zondag dat het nodig was om de bewindspersonen van positie te laten wisselen om de betrekkingen met de VS en de defensiesector "nieuwe impulsen" te geven. Svyrydenko speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de mineralendeal met de VS.