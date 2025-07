VN signaleren toename geweld tegen Palestijnen op Westoever

GENÈVE (ANP/RTR) - Het VN-mensenrechtenkantoor signaleert de afgelopen weken een toename van het geweld en acties tegen Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Het gaat daarbij ook om de sloop van woningen en gedwongen verplaatsingen van Palestijnen.

Een woordvoerder zegt dat in juni 96 Palestijnen gewond zijn geraakt door aanvallen van Israëlische kolonisten. Dat is volgens de VN een nieuw record. In de eerste helft van dit jaar zijn 757 aanvallen door kolonisten geweest op Palestijnen of hun eigendommen, een stijging van 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Sinds 7 oktober 2023, toen de oorlog in Gaza uitbrak, zijn op de Westelijke Jordaanoever minstens 964 Palestijnen gedood, aldus het mensenrechtenkantoor. In diezelfde periode kwamen 53 Israëliërs om bij aanvallen door Palestijnen of andere gewapende gevechten op de Westelijke Jordaanoever of in Israël.