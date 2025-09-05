Zelensky spreekt met Slowaakse premier over 'energievraagstukken'

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt naar eigen zeggen vrijdag in Oekraïne met de Slowaakse premier Robert Fico en de voorzitter van de Europese Raad António Costa over energievraagstukken.

Eerder werd gemeld dat Fico Zelensky zou treffen in het oosten van Slowakije. Fico is boos over de Oekraïense bombardementen op een pijpleiding in Rusland waarmee Slowakije van olie wordt voorzien. Oekraïne heeft herhaaldelijk pompstations van de pijpleiding aangevallen, waardoor de leiding enige tijd niet meer kon functioneren.

Het gaat om de Droezjba-pijpleiding, die in de tijd van de Sovjet-Unie werd aangelegd. Russische olie stroomt daardoor naar Europa en nog steeds nemen onder meer Hongarije en Slowakije veel Russische olie af.