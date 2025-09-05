ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky spreekt met Slowaakse premier over 'energievraagstukken'

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 9:42
anp050925080 1
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt naar eigen zeggen vrijdag in Oekraïne met de Slowaakse premier Robert Fico en de voorzitter van de Europese Raad António Costa over energievraagstukken.
Eerder werd gemeld dat Fico Zelensky zou treffen in het oosten van Slowakije. Fico is boos over de Oekraïense bombardementen op een pijpleiding in Rusland waarmee Slowakije van olie wordt voorzien. Oekraïne heeft herhaaldelijk pompstations van de pijpleiding aangevallen, waardoor de leiding enige tijd niet meer kon functioneren.
Het gaat om de Droezjba-pijpleiding, die in de tijd van de Sovjet-Unie werd aangelegd. Russische olie stroomt daardoor naar Europa en nog steeds nemen onder meer Hongarije en Slowakije veel Russische olie af.
Vorig artikel

ASML stijgt op positief Damrak na koopadvies, PostNL bij dalers

Volgend artikel

Wat is de oorzaak van bruine randjes aan de bladeren van je kamerplant?

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-528033117 (1)

Een veelgebruikt hartmedicijn blijkt vaak nutteloos en doet soms zelfs meer kwaad dan goed

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen