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Zelensky staat open voor directe gesprekken met Poetin in Turkije

Samenleving
door anp
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ISTANBUL (ANP/DPA) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is bereid de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten voor rechtstreekse gesprekken in Turkije. Dat zei hij zondag in een interview met de zender CNN Türk. "We zijn er klaar voor", antwoordde Zelensky op de vraag of hij bereid zou zijn Poetin in Turkije te ontmoeten.
De Oekraïense leider is sinds zaterdag in Turkije. Zaterdag sprak hij met president Recep Tayyip Erdoğan over de mogelijkheid van Turkse bemiddeling in de oorlog. Tijdens die gesprekken kwam ook de mogelijkheid van een ontmoeting tussen de leiders van Oekraïne, Rusland en Turkije aan bod. Als Turkije zo'n bijeenkomst zou kunnen organiseren, zou Oekraïne dat verwelkomen en bereid zijn deel te nemen, aldus Zelensky.
Zelensky heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij bereid is Poetin persoonlijk te ontmoeten, maar de Russische leider zegt dat een dergelijke ontmoeting in Moskou moet plaatsvinden. Die voorwaarde wijst Zelensky af.
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