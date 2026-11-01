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Verstappen wint GP Mexico, Antonelli jongste wereldkampioen ooit

Sport
door anp
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MEXICO-STAD (ANP) - Kimi Antonelli is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1. De 20-jarige Italiaan scoorde met zijn derde plaats in de Grote Prijs van Mexico-Stad de benodigde punten voor een onoverbrugbare voorsprong in de titelstrijd. Zijn rivalen George Russell en Lewis Hamilton kunnen hem in de resterende vier races van dit seizoen niet meer achterhalen.
Antonelli is met 20 jaar en 68 dagen de jongste wereldkampioen ooit in de koningsklasse van de autosport.
De zege in Mexico-Stad ging naar Max Verstappen, die in een spannend slotgevecht Hamilton nipt wist voor te blijven. De Nederlander startte als vijfde, maar wist dankzij een sterke start en een slimme strategie voor de zesde keer de race op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez te winnen. De viervoudig wereldkampioen boekte zijn derde GP-zege van dit jaar en de 74e in zijn carrière.
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