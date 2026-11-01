GP van Mexico hervat na crash Bottas: Verstappen leidt

MEXICO-STAD (ANP) - De Grote Prijs van Mexico-Stad in de Formule 1 is na een oponthoud van ongeveer 40 minuten hervat. De race op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez lag lang stil na een harde crash van Valtteri Bottas.

De Fin vloog in de 46e van 71 ronden met hoge snelheid van het circuit in zijn Cadillac door een gebroken voorophanging. De coureur bleef enigszins versuft zitten in zijn cockpit, maar stapte na enige tijd op eigen kracht uit de auto. Hij meldde zich daarna bij de medische post voor controles.

Max Verstappen reed op het moment van de crash aan de leiding en startte dus ook als eerste bij de hervatting met een staande start. De Nederlander wist na de eerste bochtenserie de Ferrari's van Leclerc en Lewis Hamilton achter zich te houden.