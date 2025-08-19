ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky staat open voor ontmoeting met Poetin

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 2:36
anp190825007 1
WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft na afloop van de gesprekken met Europese leiders en Donald Trump gezegd dat hij openstaat voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. De voorbereidingen daarvoor zijn begonnen en er gaan geluiden op dat de ontmoeting binnen twee weken kan plaatsvinden.
Zelensky stelt dat westerse veiligheidsgaranties in de komende tien dagen uitgewerkt moeten worden.
Eventuele gesprekken over territoriale kwesties zullen Rusland en Oekraïne met elkaar moeten voeren, aldus Zelensky. Zelensky zei dat hij lang met Trump sprak over een kaart van Oekraïne waarop staat aangegeven welk grondgebied Rusland momenteel in handen heeft.
NAVO-chef Mark Rutte zei dat Oekraïne pas grondgebied kan opgeven als het duidelijkheid heeft over westerse bescherming tegen Rusland.
Zelensky sprak na afloop van een "productieve ontmoeting" met Trump en de zeven Europese leiders, onder wie ook Rutte. In tegenstelling tot het moeizame gesprek dat Zelensky in februari in de Oval Office had, was deze ontmoeting met de Amerikaanse president "warm", zei hij na afloop.
Vorig artikel

Swiatek wint finale Cincinnati van Paolini

Volgend artikel

Macron dreigt met hogere sancties voor Rusland

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden