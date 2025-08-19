Zelensky staat open voor ontmoeting met Poetin

WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft na afloop van de gesprekken met Europese leiders en Donald Trump gezegd dat hij openstaat voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. De voorbereidingen daarvoor zijn begonnen en er gaan geluiden op dat de ontmoeting binnen twee weken kan plaatsvinden.

Zelensky stelt dat westerse veiligheidsgaranties in de komende tien dagen uitgewerkt moeten worden.

Eventuele gesprekken over territoriale kwesties zullen Rusland en Oekraïne met elkaar moeten voeren, aldus Zelensky. Zelensky zei dat hij lang met Trump sprak over een kaart van Oekraïne waarop staat aangegeven welk grondgebied Rusland momenteel in handen heeft.

NAVO-chef Mark Rutte zei dat Oekraïne pas grondgebied kan opgeven als het duidelijkheid heeft over westerse bescherming tegen Rusland.

Zelensky sprak na afloop van een "productieve ontmoeting" met Trump en de zeven Europese leiders, onder wie ook Rutte. In tegenstelling tot het moeizame gesprek dat Zelensky in februari in de Oval Office had, was deze ontmoeting met de Amerikaanse president "warm", zei hij na afloop.