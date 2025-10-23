ECONOMIE
Zelensky: twee journalisten gedood door Russische drone

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 16:20
anp231025174 1
KYIV (ANP) - Twee Oekraïense journalisten zijn donderdag omgekomen door een Russische aanval, meldt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op sociale media. Een derde journalist raakte door dezelfde aanval gewond.
De aanval vond plaats in de oostelijke stad Kramatorsk. De auto van Oekraïense verslaggevers van Freedom TV werd daar volgens Zelensky "direct" getroffen door een Russische drone.
Volgens Zelensky heeft Rusland tijdens de oorlog al 135 mediamedewerkers gedood. De Oekraïense president spreekt van "een bewuste Russische strategie om alle onafhankelijke stemmen die verslag doen van Ruslands oorlogsmisdaden in Oekraïne het zwijgen op te leggen".
