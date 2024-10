Zelensky verwacht Noord-Koreanen zondag of maandag aan het front

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat Rusland op zondag of maandag de Noord-Koreaanse militairen al inzet aan het front in de oorlog met Oekraïne. Hij zei dat vrijdag en zegt zich te baseren op inlichtingenverslagen.

Over de aanwezigheid van Noord-Koreaanse militairen in Rusland bestaat weinig twijfel meer na het niet weerspreken ervan door de Russische president Vladimir Poetin. Wel zijn er uiteenlopende cijfers over hoeveel Noord-Koreaanse troepen in Rusland zijn. Volgens de VS en Zuid-Korea gaat het om 3000 militairen, die zich in trainingscentra in het oosten van het land bevinden. Volgens Kyiv zijn al meer dan 12.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland gearriveerd en de Nederlandse defensieminister Ruben Brekelmans zei vrijdag dat er minstens 1500 in Rusland zijn, maar het zouden er ook meer kunnen zijn. Hij verwacht in ieder geval dat ze in eerste instantie worden ingezet in de Russische grensregio Koersk.