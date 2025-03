VS en Oekraine leggen ruzie bij. Amerikaanse steun hervat, wapenstilstand in zicht

De Verenigde Staten "zullen de pauze in het delen van inlichtingen onmiddellijk opheffen en de veiligheidsbijstand aan Oekraïne hervatten", zeggen de VS en Oekraïne in een gezamenlijke verklaring over hun ontmoeting in Jeddah, Saudi-Arabië.

Kiev heeft zich ook "bereid verklaard om het Amerikaanse voorstel te accepteren om een onmiddellijke, interim wapenstilstand van 30 dagen in te stellen, die met wederzijdse instemming van de partijen kan worden verlengd, en die afhankelijk is van de aanvaarding en gelijktijdige uitvoering door de Russische Federatie", aldus de verklaring.

"De Verenigde Staten zullen Rusland duidelijk maken dat Russische wederkerigheid de sleutel is tot vrede", aldus de verklaring.

De twee partijen hebben elkaar dinsdag meer dan acht uur ontmoet in de Saoedische havenstad.