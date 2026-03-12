Zelensky vrijdag naar Parijs voor gesprek met Macron

PARIJS (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontmoet vrijdag in Parijs zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron. De twee praten daar onder meer over de veiligheidsgaranties die een groep bondgenoten van Oekraïne kan bieden, meldt het kantoor van Macron. Ook Nederland is lid van die zogenoemde Coalition of the Willing (Coalitie van Bereidwilligen), die mede door Frankrijk wordt aangevoerd.

Volgens het Elysée wordt besproken wat de coalitie kan betekenen als het lukt om afspraken te maken over vrede. De 35 aangesloten landen hebben gezegd dat ze willen helpen door veiligheidsgaranties te bieden. Daar willen de twee presidenten het nog nader over hebben. Macron en Zelensky bespreken ook manieren om de Russische schaduwvloot aan te pakken, die gebruikt wordt om sancties te omzeilen.

De Verenigde Staten willen dat Oekraïne en Rusland volgende week een nieuwe ronde vredesgesprekken houden. Volgens Zelensky vinden die gesprekken mogelijk plaats in Zwitserland of Turkije.